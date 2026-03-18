PLK accusé de tricher par Booba : "t'es une sacrée m*rde"

Alors que son album "Grand Garçon" vient de réaliser un énorme démarrage, PLK se retrouve accusé de tricher sur ses ventes par Booba, qui l'allume fort.

C'est le gros sujet de discussion dans le rap français, depuis plusieurs mois maintenant : la "triche", un nom générique donné pour désigner les procédés commerciaux parfois douteux auxquels ont recours les rappeurs pour taper des gros scores de ventes. Le plus souvent, ce sont des packs, avec soit une place de concert et un CD, soit des "éditions collectors", et cette semaine c'est PLK qui se retrouve dans le viseur de Booba à cause du carton réalisé par son album "Grand Garçon". Kopp a même qualifié le rappeur de "sacrée merde".

On pouvait s'y attendre, c'est devenu une sorte de rituel : à chaque album sorti qui réalise de "gros chiffres", on trouve Booba qui vient nous expliquer pourquoi et comment untel a triché. Et cette fois c'est donc PLK qui prend la foudre, via plusieurs stories postées sur l'Insta du Duc. Dans l'une d'entre elles, on peut entendre dire :

Hello hello la triche ! Aïe Aïe Aïe... Ah PLK t'es une sacrée merde hein. T'as honte de rien frérot bsahtek, franchement respect. Même à la grande époque du CD, même avec des hits, ça existait pas ces scores. T'es fort t'es fort, t'es une sacrée merdasse.

Dans les stories de Booba on peut également retrouver plusieurs screens qui mettent en cause l'honnêteté du procédé de ventes, avec ce pack qui contenait donc un maillot FC Polak, ainsi que deux CD, dont l'un des deux en édition numérotée. Le tout, pour une quarantaine d'euros. L'avenir dira si le SNEP considère tout ça comme de la triche, mais ce n'est pas sûr : le prix du pack est quand même relativement élevé, et il y avait aussi la possibilité de commander l'album seul.

Dans un second screen, on peut voir que Booba reposte une vidéo TiKTok dans laquelle on voit que les reventes de l'album de PLK ont déjà commencé sur certaines plateformes, ce qui serait d'après le Duc la preuve supplémentaire d'une "triche" ou d'une "tromperie" de la part du rappeur, et surtout, révélateur du fait que la version physique de l'album n'intéresse aps tant que ça les fans de Polak. Même si, pour le coup, ça peut aussi être une preuve que certains ont acheté les albums pour faire de l'achat / revente.