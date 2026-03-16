PLK : son démarrage impressionnant avec "Grand Garçon"

Pour l'instant, le seul qui a fait un peu mieux que PLK en 2026, c'est Ninho. Mais le rappeur du 92 est véritablement en train de prendre possession des charts !

C'était clairement une des plus grosses sorties de ce début d'année 2026, voire même, de toute l'année 2026 dans le rap français finalement, puisqu'on n'aura probablement pas beaucoup d'autres projets de cette envergure qui vont sortir ces prochains mois. Booba ne s'était pas trompé en menaçant PLK : il savait que son album allait faire du bruit, et ça a effectivement été le cas. Sorti vendredi 13 mars, "Grand garçon" a déjà commencé à livrer ses premiers chiffres, et on peut dire que l'album est un gros succès pour le moment.

On va commencer par le chiffre le plus simple : sur les 24 premières heures de sa sortie, le nouvel album de PLK avait déjà enregistré 4,8 millions de streams, seulement sur Spotify. On est presque sur des bases de disque d'or en une semaine, et jusqu'ici, seul Ninho avait fait mieux en 2026 lors de la sortie de "MILS IV" en début d'année (5,89 millions en 24h). Pas encore le même statut que NI, donc, mais on s'en rapproche doucement, et les chiffres sont là pour le prouver.

🚨PLK vient de réaliser le 2ème meilleur démarrage de l’année en 24h sur Spotify France, juste après NINHO ! 🤯🇫🇷



🥇NINHO - MILS 4 : 5,89M de streams

🥈PLK - GRAND GARÇON : 4,8M de streams



Tous les titres de l’album sont rentrés dans le Top 50, c’est une véritable DICTATURE… pic.twitter.com/8HmtOW4fLg — Rvpfr (@rvpfr__) March 14, 2026

Car il y a une autre statistique qui montre à quel point "Grand Garçon" de PLK fonctionne bien : il a placé l'intégralité de son album dans le top 50 en France. Avec "Pocahontas" en première place, et tous les autres titres compris entre la place numéro 1 et la place numéro 34, un vrai succès pour un album qui compte quand même 17 morceaux. Félicitations à Polak, qui continue de cocher les cases, avant les deux énormes concerts prévus au Stade de France qui promettent d'être légendaires.