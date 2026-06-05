Kaaris de retour avec son "Freestyle Petzi", juste avant la sortie de sa mixtape

Kaaris a encore montré les crocs dans son nouveau morceau intitulé "Freestyle Petzi", à quelques jours de la sortie de sa mixtape "Byakugan".

Depuis le début d'année 2026, Kaaris s'est remis à faire pas mal de bruit dans le rap français, lui qui semblait s'être éloigné du game pour se rapprocher du cinéma ces dernières années. Après son featuring remarqué avec La Fouine, il a rapidement enchaîné avec l'annonce de sa mixtape, "Byakugan", avec lequel il semble vouloir revenir aux fondamentaux : un rap brutal, à l'image de celui qui l'avait fait connaître avec "Or Noir". Depuis, chaque sortie semble toucher sa cible et aujourd'hui le voilà de retour avec un "Freestyle Petzi" dans lequel Riska est très énervé.

Un "Freestyle Petzi" qui est accompagné d'un clip à la DA assez étrange : fond noir, et lumière bleue braquée sur le rappeur, qui rappelle un peu une image culte de Suprême NTM, l'album culte du tandem du 93, sorti en 1998. On ne sait pas si le clin d'œil est voulu, mais une fois qu'on a l'image en tête, difficile de se l'enlever. Niveau rap, on est à nouveau sur quelque chose de très brutal, avec un texte rempli d'egotrip, de menaces, et toujours quelques références bien placées à l'actualité : "J'vais ouvrir ta seuf' et le détoit d'Ormuz", toujours aussi efficace.

Un freestyle qui tombe à pic, sorti quelques jours avant l'arrivée de sa mixtape "Byakugan" prévue pour le 12 juin (vendredi prochain). Une sortie qui va évidemment être scrutée, car il est un poids lourd du rap français, mais aussi parce qu'il s'est fait clashé par Booba après l'annonce de son projet. Ce sera donc l'occasion de comparer les chiffres des deux artistes !