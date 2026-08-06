Rihanna fait sensation à la Barbade : une apparition spectaculaire pour le Grand Kadooment Day

Par Fanélie Nava

De retour dans son pays natal, Rihanna a une nouvelle fois marqué les esprits lors du Grand Kadooment Day à la Barbade. Vêtue d’un costume spectaculaire composé de plumes, de pierres précieuses et de détails scintillants, la star a célébré l’une des traditions culturelles les plus importantes de l’île.

La Barbade a retrouvé l’une de ses plus grandes ambassadrices. À l’occasion du Grand Kadooment Day, événement qui clôt le célèbre Crop Over Festival, Rihanna a fait une apparition très remarquée dans les rues de son île natale. La chanteuse a défilé dans une tenue spectaculaire imaginée par la créatrice barbadienne Lauren Austin, avec laquelle elle collabore depuis plusieurs années.

Un costume devenu une œuvre d’art

Fidèle à son image, Rihanna a choisi un look particulièrement audacieux : une création ornée de bijoux colorés, de plumes XXL, de détails brillants et d’un imposant couvre-chef. Un ensemble pensé comme un hommage à l’univers flamboyant du carnaval caribéen.

Depuis plusieurs années, la chanteuse fait partie des personnalités les plus attendues du Crop Over Festival, où ses apparitions sont devenues de véritables événements mode. À travers ses costumes, elle met régulièrement en avant la créativité des artistes et designers de la Barbade.

Le retour d’une icône dans son pays natal

Née à Saint Michael, à la Barbade, Rihanna entretient un lien très fort avec son île. Au-delà de sa carrière internationale, elle reste une figure culturelle majeure pour les Barbadiens, qui voient en elle une ambassadrice de leur identité et de leur patrimoine.

Le Grand Kadooment Day représente le point final du Crop Over Festival, une célébration historique liée à la fin de la récolte de la canne à sucre, devenue au fil du temps un immense événement mêlant musique, danse et costumes traditionnels.

Rihanna, toujours reine de la scène… même loin des concerts

Si la chanteuse se fait plus rare musicalement ces dernières années, chacune de ses apparitions publiques continue de créer l’événement. Entre ses projets dans la mode, la beauté et ses moments en famille, Rihanna conserve une influence mondiale qui dépasse largement la musique.

Avec cette nouvelle apparition spectaculaire à la Barbade, l’artiste rappelle une nouvelle fois son attachement à ses origines et confirme son statut d’icône culturelle internationale.