A$AP Rocky annule sa collaboration avec Allan Peters après la publication d'un message privé

Par Fanélie Nava

Ce qui devait être le début d'une collaboration entre A$AP Rocky et le designer graphique Allan Peters a finalement tourné court. Le rappeur américain a mis fin au projet après que le créatif a publié sur Instagram une capture d'écran de leur conversation privée, relançant le débat sur la confidentialité professionnelle et les limites de l'exposition sur les réseaux sociaux.

Une collaboration avortée avant même de commencer

L'histoire débute lorsqu'A$AP Rocky contacte directement Allan Peters, designer reconnu dans le domaine du brandinget de l'identité visuelle, via Instagram. Dans son message, l'artiste demande combien coûteraient des révisions de logo et explique qu'il serait « honoré » de collaborer avec lui, tout en saluant la qualité de son travail.

Visiblement enthousiaste, Allan Peters publie une capture d'écran de cet échange sur son compte Instagram, accompagnée d'une simple légende : « I have no words ». Une publication qui n'a pas été du goût du rappeur.

A$AP Rocky dénonce un manque de professionnalisme

Peu après la mise en ligne de la publication, A$AP Rocky intervient directement dans les commentaires. En lettres capitales, il écrit : « This is just distasteful. Well I guess we won't be working, best of luck buddy. » (« C'est tout simplement déplacé. Je suppose que nous ne travaillerons finalement pas ensemble. Bonne chance. »).

À la suite de cette réaction, Allan Peters a supprimé son post. Il n'a toutefois pas publié de réponse officielle concernant la décision du rappeur.

A$AP Rocky takes back offer to work with graphic designer after they publicly shared his private DM



“This is just distasteful. Well I guess we won’t be working, best of luck buddy” pic.twitter.com/x0RisUus03 — STAYGROUNDEAD TV (@staygroundeadtv) August 3, 2026

Un rappel sur l'importance de la confidentialité

L'affaire a rapidement fait réagir les internautes. Certains estiment que le designer souhaitait simplement partager un moment marquant de sa carrière, tandis que d'autres considèrent que la publication d'un message privé sans autorisation constitue une faute de confidentialité, susceptible de compromettre une relation professionnelle.

Pour de nombreux professionnels du design, du branding et de la communication, cette séquence rappelle qu'avant toute annonce publique, la discrétion demeure une qualité essentielle, en particulier lorsqu'une collaboration n'a pas encore été officialisée.

Un designer de renom

Allan Peters n'est pas un inconnu dans le secteur du design. Fondateur de Peters Design Company et directeur artistique, il a travaillé avec de grandes marques telles que Nike, Disney, Amazon ou encore Patagonia. Il est également l'auteur du livre Logos That Last et rassemble plus d'un million d'abonnés sur Instagram grâce à ses contenus consacrés à la création de logos.

Du côté d'A$AP Rocky, la nature exacte du projet concerné n'a jamais été dévoilée. Impossible donc de savoir quel logoou quelle marque le rappeur souhaitait faire évoluer. Une chose est certaine : cette collaboration ne verra finalement jamais le jour.