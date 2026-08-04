Affaire Tupac Shakur : Suge Knight annoncé comme témoin potentiel au procès du meurtre du rappeur

Par Fanélie Nava

Près de trente ans après la mort de Tupac Shakur, l’enquête connaît un nouveau tournant judiciaire. La liste des témoins potentiels du procès de Duane "Keffe D" Davis, accusé dans l’affaire du meurtre du rappeur en 1996, a été dévoilée. Parmi les noms cités figure Marion "Suge" Knight, ancien patron de Death Row Records et témoin direct des événements survenus à Las Vegas.

L’affaire Tupac Shakur revient sur le devant de la scène judiciaire. La liste des personnes susceptibles d’être appelées à témoigner lors du procès de Duane "Keffe D" Davis a été rendue publique, révélant notamment la présence de Suge Knight parmi les témoins potentiels.

Le 7 septembre 1996, Tupac Shakur, alors âgé de 25 ans, est touché par plusieurs tirs lors d’une attaque en voiture à Las Vegas, après avoir assisté à un combat de boxe entre Mike Tyson et Bruce Seldon au MGM Grand. Transporté à l’hôpital, le rappeur décède six jours plus tard, le 13 septembre 1996, des suites de ses blessures.

Au moment de la fusillade, Suge Knight conduisait la BMW dans laquelle se trouvait Tupac. Sa présence sur la liste des témoins est donc particulièrement surveillée, car il pourrait apporter des éléments sur les minutes précédant l’attaque et sur les circonstances entourant la disparition de l’artiste.

Duane Davis, principal accusé dans le dossier

Duane "Keffe D" Davis, ancien membre du gang South Side Compton Crips, a été arrêté en septembre 2023 par les autorités du Nevada. Il est accusé d’avoir participé à l’organisation de la fusillade qui a coûté la vie à Tupac Shakur. Il a plaidé non coupable.

Les procureurs s’appuient notamment sur des déclarations publiques passées de Davis, dans lesquelles il évoquait son implication présumée dans les événements liés au meurtre. La défense conteste l’interprétation de ces déclarations et leur utilisation dans le cadre du procès.

Un témoignage très attendu

La possible audition de Suge Knight représente l’un des moments les plus attendus de cette procédure. Figure majeure du hip-hop des années 1990, il était à l’époque l’un des dirigeants les plus influents de l’industrie musicale américaine grâce à Death Row Records, label qui a notamment contribué au succès de Tupac.

Toutefois, le fait qu’un nom figure sur une liste de témoins ne garantit pas qu’une personne sera effectivement appelée à la barre. Les parties peuvent modifier leurs stratégies au cours du procès.

Une affaire qui continue de fasciner

Le meurtre de Tupac Shakur reste l’une des affaires les plus célèbres et les plus médiatisées de l’histoire de la musique. Pendant des décennies, l’absence d’arrestation avait alimenté de nombreuses théories et spéculations autour des circonstances de sa mort.

Avec l’arrivée de Duane Davis devant la justice et la perspective d’une intervention de témoins historiques comme Suge Knight, ce procès pourrait constituer une étape majeure dans la recherche de réponses autour de l’un des plus grands mystères du rap américain.