Tupac, Eminem et 50 Cent réunis sur un même morceau pour "Street Fighter"

Par Remi N

A l'occasion de la sortie du film "Street Fighter", 50 Cent a annoncé qu'il avait travaillé pour ramener Tupac, Eminem et lui-même sur un même morceau, pour la bande originale de l'œuvre.

Si on devait citer les plus grandes franchises de l'histoire des jeux vidéos, "Street Fighter" arriverait probablement très haut dans la liste. Le jeu de combat est rapidement devenu culte, et ses personnages, emblématiques, à l'image de Blanka ou Sagat qui se retrouvent même cités dans des chansons de PNL. Et pour les plus nostalgiques, on a une bonne nouvelle : le 16 octobre sortira au cinéma l'adaptation du jeu vidéo, dans laquelle 50 Cent joue Balrog. Mais il ne se contente pas de jouer : il a également réuni Tupac et Eminem pour la bande originale !

On savait déjà que 50 Cent travaillait à ramener Eminem sur la bande son du film "Street Fighter", comme il l'avait confié en décembre dernier. Mais Fifty a réussi à surprendre tout le monde, lors de son interview pour "Today", en affirmant que ce morceau en feat avec Eminem contiendrait également un couplet de Tupac !

J'ai un nouveau morceau sur lequel je travaille. J'ai fait quelque chose avec moi, Eminem, et Tupac. Ils (les ayants droit, ndlr) m'ont donné ce couplet. En fait, c'est pour la bande originale de 'Street Fighter', le film. On a travaillé dessus, et on a réussi à faire quelque chose de bien.

50 Cent a reçu un couplet inédit de Tupac grâce à ses ayants droit, la démarche est donc validée par les proches de la légende décédée. A priori, aucune intelligence artificielle ne devrait être utilisée pour le morceau, ce qui est plutôt bon signe, même si on espère que la qualité de l'enregistrement sera au rendez-vous : un vieux couplet caché depuis 30 ans, ça peut être un peu poussiéreux. En tout cas, on a hâte de découvrir ce que ça va donner, et on vous tient au courant dès qu'on a des informations sur le sujet.