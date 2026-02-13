"All Eyez On Me" de Tupac rentre au Hall Of Fame des Grammy

L'album le plus culte de Tupac Shakur, "All Eyez On Me", a fait son entrée au Hall Of Fame des Grammy.

En 2026, on fête également les 30 ans d'une année un peu particulière dans l'histoire du hip hop et du rap US : l'année 96, qui est l'année pendant laquelle Tupac Shakur a été assassiné, le 13 septembre, à Las Vegas après un match de boxe. Forcément, c'est une date très symbolique pour les fans de rap, et les Grammy ont décidé de saisir l'occasion pour lui rendre un hommage bien mérité. Son album" All Eyez On Me", clairement celui qui s'est le mieux vendu à travers le monde, vient d'être intronisé au Hall Of Fame des Grammy.

On avait presque oublié l'existence d'un Hall Of Fame du côté des Grammy. Un "panthéon musical" qui honore surtout les albums, plus que les artistes, et en 2026, "All Eyez On Me" a donc intégré ce Hall Of Fame, aux côtés d'autres gros albums cultes comme "Janet Jackson’s Rhythm Nation 1814", de Janet Jackson, ou encore un album de Radiohead, "OK Computer". Une promo 2026 de qualité donc, dans laquelle "All Eyez On Me", qui fête justement ses 30 ans aujourd'hui (13 février), trouve toute sa place.

Un album qui s'est écoulé à plusieurs millions d'exemplaires à travers le monde et qui contenait des titres cultes comme "Ambitionz az a Ridah", "All About U", ainsi qu'un remix de "California Love", "Can't C Me", et évidemment, "All Eyez On Me". Que des classiques de Tupac Shakur, on va d'ailleurs s'en réécouter un !