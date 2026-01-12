Tupac : la voiture dans laquelle il a été assassiné vendue aux enchères pour une somme folle

Visiblement, le business morbide autour de Tupac Shakur se porte à merveille : la voiture dans laquelle il s'est fait tué vient d'être vendue pour plus d'un million de dollars.

On vit clairement à l'ère des collectionneurs : chaque objet ayant appartenu à une star peut se revendre à prix d'or, et vous trouverez quasiment toujours preneur. C'est encore plus vrai lorsqu'on parle d'une star comme Tupac Shakur, qui exerce une double fascination auprès du public. D'une part, parce qu'il est une véritable légende du rap US, et d'autre part, parce qu'il a été assassiné, ce qui rajoute encore une aura supplémentaire au rappeur. Ce n'est donc pas très étonnant de voir le véhicule dans lequel 2Pac a été assassiné, partir aux enchères pour une somme assez folle.

Pas étonnant, mais un peu bizarre quand même : difficile d'imaginer que l'objet dans lequel une personne a été tuée être revendu pour des sommes indécentes. Mais la fascination morbide des gens n'a jamais eu trop de limite, encore plus en ce qui concerne 2Pac. La vente aux enchères a donc eu lieu la semaine dernière à Las Vegas, et le véhicule a donc finalement été vendu pour 1,75 millions de dollars.

Il s'agissait d'une BMW 750il de 1996, dont le prix d'occasion, chez nous, varie d'environ 15 000 à 30 000 euros. Clairement, si le véhicule a été vendu si cher, c'est pour son aspect historique. Les médias américains qui traitent le sujet affirment que, même si la BM a été restaurée entièrement, ceux qui ont réparé le véhicule avant la vente ont quand même laissé quelques traces qui laissent deviner son histoire tragique, notamment quelques impacts de balles

A côté de tout ça, on ignore toujours vraiment quels sont les liens de Diddy avec cet assassinat, puisque le documentaire Netflix sorti récemment, produit par 50 Cent, vient relancer les rumeurs les plus sombres sur le sujet...