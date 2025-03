2Pac: des morceaux inédits mis aux enchères pour une somme hallucinante

En même temps, tout ce qui touche à 2Pac fait partie de la légendaire histoire du rap US, on peut comprendre les prix.

Au fur et à mesure des années qui passent, pour la jeune génération, 2Pac va représenter quelque chose qui sera de moins en moins fort. Car les médias et les rappeurs ont mal fait le passage de relais. Mais pour les fans de rap qui suivent ça depuis longtemps, tout le monde sait qu'il s'agit de la plus grande légende de cette musique. Peut-être pas le meilleur rappeur (même s'il est dans le top), mais un vrai modèle qui a inspiré toutes les générations suivantes. C'est pour ça que tout ce qu'il a fait dans sa vie, se monnaie aujourd'hui à prix d'or. Encore plus quand il s'agit de titres inédits !

Car oui, on n'a visiblement pas encore découvert tous les morceaux laissés par 2Pac derrière lui, après son assassinat à Las Vegas en septembre 1996, alors qu'il était encore au sommet de sa gloire. C'est le site Moment In Time qui a mis en vente aux enchères des "enregistrements et des morceaux inconnus de 2Pac".

Dans la description, on peut lire :

A la fin de l'année 1990 et au début de l'année 1991, Tupac a composé et enregistré un album jamais sorti, pour un groupe qui s'appelait Jesse and the Kidz. Il n'a jamais été sorti en raison de la mort tragique d'un des membres du groupe. Non seulement, les paroles sont totalement inconnues, mais les enregistrements de 3 chansons de l'album avec Tupac le sont également.

Le lot contient également des textes manuscrits, et une cassette qui contient des morceaux : "Leave Us Kidz Alone", "Streetz Got Ya Babies", et "Bedtime Storiez". D'après TMZ, le prix s'élèverait autour de 250 000 dollars, donc si vous connaissez des collectionneurs blindés autour de vous, hésitez pas. Cependant, cela vous donne uniquement le droit de posséder les œuvres, pas de les utiliser pour les diffuser, par exemple.

En tout cas, ce n'est pas la première fois qu'un objet lié à 2pac est revendu extrêmement cher : presque 30 ans après sa mort, il continue de fasciner tout le monde !