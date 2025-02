2Pac : le procès de son meurtre repoussé en 2026 après de nouvelles preuves

Le procès le plus attendu de toute l'historie du rap US n'aura finalement pas lieu cette année, à cause de nouvelles preuves.

Quand on parle de 2Pac, on touche évidemment à celui qui reste encore aujourd'hui, presque 30 ans après sa mort, la plus grande légende de l'histoire du rap US. Pas forcément le meilleur rappeur, même s'il est clairement dans le top, mais surtout le personnage le plus iconique, qui a créé la plupart des codes qui sont encore suivis par plein d'artistes de la jeune génération. Forcément, le fait qu'il ait été assassiné renforce cette légende, et le procès de son meurtre devait justement débuter en mars 2025 à Las Vegas. Mais l'arrivée de nouvelles preuves vient encore repousser le procès le plus attendu de l'histoire du rap.

Il y a quelques temps, on apprenait que Keefe D (Duane Davis) allait être le premier homme directement accusé du meurtre de 2Pac, dans lequel il nie toute implication depuis qu'il a été arrêté, malgré d'anciennes déclarations dans lesquelles il disait que P.Diddy lui avait donné un million de dollars pour tuer le rappeur. Sauf que le suspect numéro 1 affirme aujourd'hui être en capacité de faire venir des témoins à la barre qui pourraient prouver son innocence dans cette affaire.

Le juge Kierny, en charge du dossier, a déclaré pendant une audience du 18 février que : "il semblerait qu'il y ait encore pas mal de choses à faire pour préparer cette affaire et s'assurer que Mr Davis puisse être correctement assisté pour sa défense". L'équipe d'avocats de Keefe D affirme en effet avoir besoin de temps pour interroger des témoins cruciaux pour l'affaire et peaufiner leur dossier.

On va donc devoir encore attendre un peu plus longtemps avant d'espérer avoir la vérité à propos de l'assassinat de 2Pac... Si jamais on a un jour la vérité.