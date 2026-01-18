Tupac : une de ses toutes premières mixtape mise aux enchères

C'est la semaine des enchères pour Tupac : après la voiture dans alquelle il est mort, c'est désormais une de ses mixtapes d'enfance qui arrive aux enchères.

Cela fait bientôt 30 ans que Tupac Shakur est décédé, pourtant il continue d'exercer une véritable fascination sur le monde du rap et les amateurs de musique en général. Et ce, toutes générations confondues, comme le prouve le morceau de NLE Choppa sorti il y a quelques semaines dans lequel il clash NBA Youngboy. Alors que la voiture dans lequel il a été assassiné a été mise aux enchères au début de la semaine, c'est désormais une mixtape de 2Pac qui va être vendue.

Tupac Shakur n'a pas commencé le rap en solo. Comme beaucoup de rappeurs de cette génération, c'est d'abord en groupe que le rappeur légendaire a fait ses classes. Le groupe de 2pac s'appelait Born Busy, et avec eux, il a sorti une mixtape, un projet de jeunesse qui n'avait jamais vraiment été dévoilé au public jusqu'ici. C'est cette mixtape, enregistrée en 1988 dans une cave à Baltimore, accompagnée de lyrics manuscrits du groupe qui va être mise aux enchères à New-York .

A l'époque, Tupac a 16 ans, et il est encore un jeune chien fou, qui a d'ailleurs rappé de manière très inhabituelle comme l'explique son beatmaker de l'époque, Ge-ology : 2Pac a en effet enregistré tous ses morceaux a capella, et c'est ensuite Ge-Ology qui s'est chargé d'intégrer les instrus. Forcément, ça donne à la tape un côté un peu spécial !

On ne connait pas encore le prix, mais on imagine que ça va être cher, comme tout ce qui touche à 2Pac...