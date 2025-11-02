NLE Choppa sample Tupac et démonte NBA Youngboy dans "KO", mais la réponse est violente

On ne s'attendait pas à voir NLE Choppa envoyer un diss track à Youngboy, encore moins en samplant Tupac, mais la réponse est terrible.

Un petit clash dans le rap US, ça faisait longtemps. Depuis Kendrick vs Drake, on avait eu droit à peu de diss tracks, et souvent assez insipides. Cette semaine, on retrouve enfin un peu de mouvement du côté du rap game américain, et ça concerne un artiste plutôt en vogue ces dernières années : NBA Youngboy, qui vient de se faire allumer par NLE Choppa sur son nouveau morceau, "KO", dans lequel il sample Tupac.

Il ne fait d'ailleurs pas que sampler Tupac, il s'en inspire, que ce soit par sa tenue dans le clip, qui rappelle la légende de la West Coast, mais aussi par ses placements sur l'instru, qui rappelle évidemment "Hit Em Up", un des clashs les plus iconiques du rap US. Mais que reproche-t-il à Youngboy NBA sur son morceau ? On y vient.

You poison the youth, nothin' positive you do / You the reason niggas beating bitches thinking that it's cute.

Dans le morceau, il accuse NBA Youngboy d'être un rappeur pour les adolescents, qu'il ne cherche qu'à énerver, et qu'il empoisonne leur esprit pour les emmener vers la surenchère dans la violence (notamment envers les femmes), comme on a pu le voir récemment avec les agressions et les émeutes qui ont eu lieu pendant les derniers concerts de Youngboy.

Un tacle assez pertinent, puisque Youngboy n'a quasiment parlé que de ça dans toute sa discographie depuis ses débuts. Mais NLE Choppa ne s'attendait probablement pas à recevoir une réponse aussi violente de la part de NBA Youngboy, qui a pris son compte Instagram pour el tacler avec la phrase suivante :

J'aurais été énervé si tout ça était venu d'un artiste qui est important, genre quelqu'un que les gens écoutent vraiment. Un mec qui n'est pas dans le placard du game.

Connaissant NBA Youngboy, on ne devrait aps tarder à avoir droit à une réponse en musique, et ça va être méchant.