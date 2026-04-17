50 Cent impressionnant en Balrog dans le trailer de "Street Fighter"

Le projet de film "Street Fighter" avance vite et on a déjà droit à un trailer, dans lequel on retrouve 50 Cent en Balrog avec une patate de l'enfer.

On parle souvent de lui ces derniers temps, mais il faut dire que 50 Cent sait comment se maintenir au cœur de l'actualité. Le rappeur new-yorkais a notamment fait pas mal de projets dans le cinéma, on se rappelle notamment de son documentaire explosif sur Diddy, sorti sur Netflix, qui a fait un carton. Il y a plusieurs mois on annonçait qu'il faisait partie du casting du prochain film "Street Fighter", où il jouera Balrog. Le premier trailer officiel du film vient de sortir, et on peut dire que Fifty y fait forte impression !

Voilà une nouvelle qui va faire plaisir aux fans de retro-gaming avec cette nouvelle adaptation au cinéma de "Street Fighter", la célèbre franchise de jeux vidéos du studio Capcom, qui a vu le jour initialement en 1987. Les choses s'accélèrent, avec la sortie de ce premier trailer officiel, qui nous apprend, d'une part, la date de sortie officielle du film: le 16 octobre.

D'autre part, on y voit 50 Cent très crédible en Balrog, il met d'ailleurs une sacrée droite dans la vidéo. Mais on entend surtout un morceau de 2Pac, qui, d'après certaines sources, serait une version inédite du morceau "Ambition az a Ridah", initialement faite pour Mike Tyson dans les années 90, dont 'Pac était proche.

On a aussi un peu plus d'informations sur le casting, avec Noah Centineo, Andrew Koji, Callina Liang, Roman Reigns, David Dastmalchian, Cody Rhodes, Jason Momoa et donc 50 Cent. Un casting qui mélange des stars confirmées du cinéma, des artistes, des personnalités issues du divertissement même du catch. Bref, ça promet un film bien "baston", probablement pas un chef d'œuvre, mais on est vraiment curieux de voir à quoi ça va ressembler.