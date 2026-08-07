Pooh Shiesty signe son grand retour avec « All Eyes On Shiest », un album très attendu

Par Fanélie Nava

C’est le grand jour pour les fans de Pooh Shiesty. Le rappeur américain dévoile aujourd’hui son nouvel album « All Eyes On Shiest », un projet très attendu qui marque son retour sur le devant de la scène. Après plusieurs années marquées par l’absence et les défis personnels, l’artiste originaire de Memphis revient avec un disque qui doit confirmer sa place parmi les figures importantes du rap amér

Pooh Shiesty revient sous les projecteurs

Aujourd’hui, tous les regards sont tournés vers Pooh Shiesty. Le rappeur officialise la sortie de son nouvel album « All Eyes On Shiest », un projet qui représente une nouvelle étape dans son parcours musical.

Révélé au début des années 2020, Pooh Shiesty s’est rapidement imposé grâce à son style marqué par la trap, son flow puissant et ses récits inspirés de son vécu. Originaire de Memphis, il fait partie de cette nouvelle génération d’artistes qui ont contribué à renouveler le son du rap du Sud américain.

Un album qui marque un nouveau chapitre

Avec « All Eyes On Shiest », l’artiste entend montrer une nouvelle facette de son univers. Ce projet arrive après une période particulièrement mouvementée, durant laquelle Pooh Shiesty s’est fait plus discret sur la scène musicale.

L’album porte ainsi l’image d’un retour artistique, avec l’envie de retrouver son public et de poursuivre l’histoire commencée avec ses précédents succès.

POOH SHIESTY



ALL EYES ON SHIEST

(NEW ALBUM)



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De « Back In Blood » à une nouvelle ambition musicale

Le grand public découvre véritablement Pooh Shiesty en 2021 avec le titre « Back In Blood », en collaboration avec Lil Durk. Ce morceau devient rapidement un succès et contribue à installer le rappeur parmi les nouveaux talents à suivre.

Son projet « Shiesty Season » confirme ensuite son potentiel et son identité musicale. Avec « All Eyes On Shiest », l’objectif est désormais de franchir une nouvelle étape et de consolider son influence dans le hip-hop américain.

Un retour attendu par les fans de rap

À travers ce nouvel album, Pooh Shiesty mise sur ce qui a construit sa réputation : une musique directe, une forte personnalité artistique et une capacité à raconter son parcours.

Avec « All Eyes On Shiest », le rappeur de Memphis revient donc avec une ambition claire : rappeler au public pourquoi il s’est imposé comme l’un des artistes les plus suivis de sa génération.