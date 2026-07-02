Gucci Mane : la vidéo de son kidnapping par Pooh Shiesty dévoilée

Gucci Mane avait perdu beaucoup de crédibilité en l'espace de quelques jours, mais la fuite de cette vidéo vient de tout chambouler : le rappeur a été fidèle à lui-même, il n'a pas tremblé.

C'était l'un des faits divers les plus improbables du rap US, dont on a entendu parler en avril dernier : Pooh Shiesty, rappeur de Memphis et signé sur le label 1017 Records, a "kidnappé" Gucci Mane avec plusieurs complices, dans le but de le menacer et de l'intimider avec des armes, pour que le boss du label lui rende son contrat. Un évènement assez fou, pour lequel Pooh' a d'ailleurs été arrêté et placé en détention en attente de son procès. Mais cette semaine, la vidéo de l'incident a été mise en ligne, et ce qu'on y voit est assez surprenant.

Car depuis que cette affaire est sortie dans les médias, soyons clairs, Gucci Mane passait pour une arnaque, lui qui aurait témoigné auprès de la police pour incriminer son ancien protégé pour un simple conflit contractuel. Loin de l'image très "gangsta" véhiculée par le rappeur depuis ses débuts. Sauf que dans la vidéo, on voit que Guwop ne se démonte pas. Mains dans les poches, il a juste l'air un peu nerveux et agacé, mais clairement pas apeuré lorsqu'on l'entend dire :

C'est bon je t'ai libéré, Pooh Shiesty est viré de 1017... Gros, on vient de le faire, c'est fait. T'es libéré. Tu disais que tu voulais être viré, tu es viré.

Dans la vidéo, on peut également entendre Pooh Shiesty dire :

Dis leur que tu m'as viré. Je suis un vrai gars, j'ai jamais fait la balance ou collaboré avec la police. Dis leur ce qui se passe.

On voit surtout un gars qui sort une arme pour empêcher Gucci Mane de quitter la conversation. Bref, ce qui est certain, c'est que ce sont ces images qui ont été utilisées pour refuser à Pooh Shiesty le droit de sortir contre une caution. Le procès concernant cette histoire, lui, a été reporté en février 2027, et le rappeur de Memphis devra donc rester en prison jusqu'à cette date. Le plus bête, dans tout ça, c'est que Pooh avait vraiment l'air de croire qu'il suffisait qu'on lui dise qu'il était libéré de son contrat face caméra pour que ça devienne vrai... Du coup, il est maintenant en prison, et apparemment toujours signé chez 1017 Records...