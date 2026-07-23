50 Cent détruit Rick Ross sur les ventes de "Set In Stone" : "20 feats, et ça ne suffit pas"

Par Remi N

50 Cent continue à mettre la pression sur ses rivaux, notamment Rick Ross, qu'il a décidé de clasher à propos des faibles chiffres de vente de son nouvel album "Set In Stone".

On le sait depuis un moment : dans la musique, les chiffres de vente ne sont pas forcément synonymes de qualité. Mais pour les rappeurs, c'est un moyen de départager qui est le meilleur dans la "compétition", et c'est un peu le seul indicateur "fiable" qu'on a sur la popularité d'un artiste. Alors chaque semaine est scrutée et cette semaine, c'est Rick Ross qui est au cœur de l'attention, lui qui vient de sortir son nouvel album "Set in Stone". Un album dont le démarrage est correct, mais un peu timide, et 50 Cent a saisi l'occasion pour allumer son rival.

Rick Ross et 50 Cent sont en guerre depuis près de 20 ans, lorsque Fifty, un peu sur la pente descendante à l'époque, avait révélé au monde le passé d'ex-maton de Rozay. Depuis, ils ne se lâchent pas. Et alors que l'album de Rick Ross, "Set In Stone", est sorti le 17 juillet, le projet devrait terminer hors du top 20 des charts, avec moins de 26 000 exemplaires vendus en première semaine. Un chiffre qui serait assez solide pour un artiste français, mais les américains ont une fanbase potentiellement beaucoup plus large, et ça peut donc passer pour un échec. Fifty a donc saisi l'occasion pour détruire son rival dans plusieurs messages. Dans le premier, on peut lire : "donc quand tes places de concerts ne se vendent pas, et que tes albums non plus, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais de la pub pour des spectacles de voitures et du vends des chicken wings LOL".

50 Cent fait ainsi référence aux autres business de Rick Ross, qui se vante souvent, il est vrai, d'être un vrai "boss", un vrai businessman. Mais il ne s'arrête pas là : "Yo, le gars a 20 feats et ça ne suffit pas. Allez c'est bon officier, remballe, c'est fini. Prends ta sueur de fesses et tes wings et dégage d'ici". Quand Fifty décide que vous êtes sa cible, il ne fait pas les choses à moitié : les ventes, les dossiers, le physique, tout y passe. Clairement le genre d'ennemi qu'on ne veut pas avoir !