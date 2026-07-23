Jul premier rappeur français avec 6 albums au dessus de 500 millions de streams

Par Remi N

Alors que la guerre des chiffres avec Ninho fait toujours rage, Jul vient de décrocher un record qu'il va être très difficile d'aller chercher.

Le trône du rap français est disponible, depuis que Booba semble l'avoir abandonné avec ce projet "Blanco Nemesis" qui n'a pas tellement convaincu, excepté certains titres. Du coup, il n'y a pour le moment plus de roi dans ce game, et la guerre des chiffres fait rage. Une guerre dont Ninho a l'habitude de remporter les batailles, même s'il est souvent suivi de très près par Jul, qui continue à imposer un rythme insoutenable à la concurrence. Et cette semaine, il vient de battre un record qui risque de ne pas être battu de sitôt : il est le seul rappeur français avec 6 albums au dessus des 500 millions de streams.

Il faut dire que Jul a un paquet d'album ayant rencontré un immense succès à son actif, et encore, on ne parle là que des projets solo, pas des albums "13'Organisés" dont il était le chef d'orchestre. Et depuis hier, "Inspi d'ailleurs" a donc dépassé les 500 millions de streams toutes plateformes confondues, devenant son sixième projet à dépasser cette barre mythique. Devant, on retrouve "C'est pas des LOL" à 547 millions de streams, à égalité avec "Dans ma Paranoïa", un de ses premiers classiques, puis "La Zone en Personne" à 604 millions de streams. "My World", probablement son album le plus marquant, monte à 708 millions de streams, et tout en haut, on trouve "Rien100Rien", probablement le disque plus plus réussi et à la fois le plus varié de sa discographie.

Là où on se rend compte que l'OVNI est à des kilomètres de la concurrence, c'est qu'il a également 6 autres projets se situant actuellement entre 400 millions et 500 millions de streams, ce qui veut dire qu'il va bientôt avoir d'autres albums à dépasser la barre mythiques des 500 millions. Clairement, l'OVNI est le seul sur sa planète, et le pire dans tout ça, c'est qu'il semble encore avoir beaucoup d'inspi, comme en témoignent ses deux derniers morceaux sortis il y a peu de temps.