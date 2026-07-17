Jul a dévoilé deux nouveaux morceaux par surprise : album en approche ?

Par Remi N

En deux jours, Jul a dévoilé deux nouveaux morceaux inédits très différents, "On oublie pas" et "Les soucis", et forcément ça nous laisse penser qu'il nous prépare quelque chose.

Ça fait maintenant plus de 12 ans que Jul, l'OVNI marseillais, est grimpé sur le toit du rap français sans en redescendre, et en imposant surtout une cadence infernale à la concurrence : quasiment personne n'a pu assumer son rythme de publication, lui qui sortait jusqu'à 4 albums par an à une époque. Deux "payants", et deux "gratuits", pour régaler la team Jul. Un rythme qui a maintenant un peu diminué depuis quelques années : on est en juillet, et le J n'a sorti qu'un seul album. Mais il vient de dévoiler deux nouveaux morceaux très différents, "On Oublie Pas" et "Les soucis", en quelques jours !

Pas d'album gratuit pour l'été annoncé jusqu'ici, mais on dirait bien que Jul est quand même titillé par l'envie de sortir quelque chose, et ça a commencé dès le 15 juillet avec la sortie de "Les Soucis". Un single en mode "guitare + chant" avec des petites percussions style "musique latine", comme le J en a sorti beaucoup ces dernières années, qui nous parle de trahison dans la street notamment.

Mais ici à la rédaction, on préfère encore plus le 2ème morceau, intitulé "On oublie pas", dans lequel on retrouve le J en mode découpeur, qui met son cœur à nu en mode déterminé, qui dresse un constat amer sur tout ce qui se passe autour de lui, avec beaucoup d'aisance au micro, en mode "freestyle". Encore un morceau qui va faire parler chinois ce qui pensent que "Jul ne sait pas rapper".

Deux sons inédits dévoilés en deux jours, on retrouve un Jul hyper-productif, capable de sortir un son chantant et un son kické le jour d'après : est-ce que ça nous présage la sortie d'un futur album gratuit ? On n'a aucune information sur ce sujet, mais on va surveiller tout ça de très près.