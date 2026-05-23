Jul prend la tête du top album : les chiffres de sa première semaine avec "Oubliez-moi"

On est déjà une semaine après la sortie du nouvel album de Jul, "Oubliez-moi". Et comme prévu, les chiffres de cette première semaine sont excellents.

Les années passent pour Jul, qui a déjà 36 ans et plus d'une trentaine d'albums au compteur, et on peut dire qu'elles commencent à se ressembler : entre deux et 4 projets par an, en solo ou en équipe, et à chaque fois, une première place du top album et des certifications à la clé. La semaine dernière, l'OVNI faisait son retour avec un nouvel album, "Oubliez-moi", qu'il teasait depuis quelques temps déjà. On a désormais les chiffres de la première semaine de son projet, et sans surprise, ils sont excellents.

On va commencer par dire que le rappeur marseillais est une fois de plus monté sur la première marche du classement des ventes d'albums en France. Il est suivi par l'album de Tayc, "Joya", à la deuxième place, puis l'album de Drake, "Iceman", qui est à la troisième place. Un top 10 qui est quasiment 100% urbain, avec PLK, La Rvfleuze, Gims, Werenoi, Mous-K, et RnBoi, seul le groupe de K-Pop BTS vient briser le monopole de nos bougs. Encore une première place de plus au compteur pour Jul, qui habite littéralement sur la première place du classement depuis le début de sa carrière.

On passe maintenant aux chiffres, qui ont aussi été communiqués par le SNEP : 45 359 ventes et équivalents en 7 jours, ce qui en fait donc la deuxième meilleure "first week" de l'année, assez loin derrière PLK pour "Grand Garçon" cependant, avec ses 82 000 exemplaires écoulés. Mais il faut dire aussi que Polak a eu recours a un procédé un peu inhabituel, en proposant des packs contenant plusieurs CDs, quand Jul, lui, s'est contenté du coffret habituel album + t-shirt "D'or et de Platine".

Bravo au J pour sa première semaine, qui prouve qu'il sait encore frapper fort, même lorsqu'il décide de ne quasiment pas faire de promo, si on oublie les boutiques éphémères à Paris.