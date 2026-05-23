Snoop Dogg se défend dans le procès du meurtre de Drakeo The Ruler

5 ans après l'assassinat de Drakeo The Ruler, toutes les responsabilités autour de sa mort n'ont pas été établies, mais Snoop Dogg tient à faire savoir qu'il n'a rien à voir dans l'histoire.

Il fait partie de la longue liste de rappeurs morts brutalement pendant les dix dernières années, sans toutefois que son meurtre ait été autant médiatisé que celui d'un Pop Smoke ou d'un XXXTentacion : Drakeo the Ruler avait 28 ans lorsqu'il s'est fait poignardé dans les coulisses du festival Once Upon a Time in LA, à la fin de l'année 2021. Les responsabilités autour du meurtre n'ont toujours pas été établies, le coupable n'a pas été désigné, mais Snoop Dogg a tenu à faire savoir que ni lui, ni sa société n'ont été impliqués dans le tragique évènement.

Il faut dire aussi que l'affaire n'est pas facile à élucider : d'après la mère de Drakeo the Ruler, le rappeur, son frère et leur entourage auraient été attaqués par plus d'une quarantaine de personnes et le rappeur a été poignardé au cou sans qu'on sache exactement qui a porté le coup fatal. Un assassinat qui montrait de sévères failles de sécurité au sein de l'organisation du festival, qui était gérée (en partie seulement) par l'une des sociétés de Snoop Dogg, qui se retrouve donc malgré lui au centre de l'affaire. Mais la légende de la West Coast affirme n'avoir aucun rapport avec le meurtre : si sa LLC faisait bien partie de l'organisation, elle ne s'occupait pas du tout de la sécurité.

Une mise au point nécessaire pour le rappeur, puisque sa société était mise en cause dans les plaintes déposées par la famille du défunt. Snoop Dogg, par le biais de ses avocats, affirme également qu'aucun membre de sa société n'a été témoin de la rixe en coulisses, bref, ils n'ont rien à voir avec ce drame. Dans les plaintes déposées par la famille de Drakeo, principalement pour négligence, Live Nation, qui organisait l'évènement, était également ciblée. Malheureusement, aucune de ses plaintes, ni aucune enquête, n'a permis d'aboutir à des arrestations, et encore moins à des condamnations.