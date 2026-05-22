Rick Ross détruit l'album de Drake qu'il trouve "horrible" : "les gens ont perdu une heure de leur vie..."

Rick Ross a tout simplement allumé au lance-flammes l'album "ICEMAN" de son ancien pote Drake, en le qualifiant d'horrible et en démontant point par point toute la stratégie du canadien.

Les choses bougent rapidement dans le rap US, et l'album de Drake, ou plutôt les trois albums sortis la semaine dernière, y sont pour quelque chose. Il y a peu de temps, on voyait Rick Ross en interview à la radio, dire qu'il ne souhaitait que du bien à son ancien pote Drizzy, malgré le clash. Dix jours plus tard, après la sortie du projet et les petites piques envoyées par le canadien, Rozay a complètement changé de discours : il vient de détruire "Iceman", qu'il trouve horrible.

C'est donc apparemment toujours la guerre entre Rick Ross et Drake, contrairement à ce qu'on aurait pu penser après les messages d'apaisement de ces dernières semaines. Lors d'une interview pour Patrick-Bet David, Rozay a allumé le nouvel album de son ancien pote :

J'ai écouté quelques titres du projet... C'était horrible. Mes potes m'ont vraiment dit qu'ils avaient perdu une heure de leur vie pour cette merde.

Rick Ross affirme que lorsque tu mets en place tout un procédé marketing, avec des blocs de glace dans la rue, que tu fais en sorte que le monde entier sache la date de sortie de ton album, et qu'au final, tu sors ça, c'est presque du manque de respect selon lui. Il se moque aussi de la manière de chanter de Drake, et du fait qu'il ne soit finalement qu'un gars très émotif :

Quand tu clashes certaines personnes et qu'ils ne peuvent pas s'en remettre émotionnellement, ils sont gênés. C'est pour ça qu'ils font des procès à tout le monde. Son album, c'est genre "ouin ouin, personne n'est mon ami, vous m'avez laissé tout seul". C'est ce genre de merde. Ici, tu dois être un boss.

Il explique également pendant l'interview que les gens se laissent tromper par les chiffres, les streams, les ventes, mais que tout ça n'est que du marketing, et que la rue ne ment pas. Il explique aussi que si Drake était le boss qu'il pensait être, ou le boss que les gens voyaient en lui, il aurait dû être capable d'affronter ses clashs et de passer à autre chose, plutôt que d'y consacrer presque tout son album.

Visiblement, la paix entre Rick Ross et Drake n'est clairement plus à l'ordre du jour...