Lacrim et Rick Ross : la connexion sommet pour le clip "Boss" !

Lacrim frappe très fort avec le clip de "Boss", son featuring de haut vol avec la légende Rick Ross. Un visuel luxueux extrait de son projet ambitieux VENI VEDI VICI.

C’est la connexion que tout le monde attendait. Pour illustrer "Boss", extrait de son album VENI VEDI VICI, Lacrim s'est envolé pour Miami afin de retrouver le patron de Maybach Music : Rick Ross. Dans ce clip à l'esthétique soignée, les deux artistes affichent une réussite insolente entre villas et bolides. Le flow incisif du rappeur français s'accorde parfaitement au charisme du "Bawse", offrant un moment d'anthologie.

Ce visuel prouve une fois de plus le rayonnement international de Lacrim. En s'alliant à une figure du game us, le "Tigre" confirme sa place au sommet. Avec une réalisation digne d'un blockbuster, le clip de "Boss" donne une dimension supplémentaire au projet. Un banger incontournable !