Damso fait une mystérieuse annonce : un projet à venir pour l'année prochaine ?

Damso vient de dévoiler un teaser mystérieux dans lequel il semble être question d'un nouveau projet, "Temple 34", prévu pour 2027.

Les annonces de retraite de la part des rappeurs, il ne faut jamais y croire. Booba, par exemple, avait annoncé sa retraite après "ULTRA", et il a déjà sorti deux albums depuis ce projet. Et Damso, lui aussi, est un spécialiste des faux départs en retraite qui se transforment en retour quelques mois plus tard. Il y a environ un an, l'artiste sortait "Beyah", qui était censé être son dernier projet, avant de faire des annonces mystérieuses à propos d'éventuels nouveaux albums et aujourd'hui, il dévoile un teaser qui semble aller dans cette direction.

Damso a en effet dévoilé une courte vidéo d'une trentaine de secondes, sans beaucoup plus d'informations de sa part, même si on a quand même quelques indices dans la séquence. On retrouve notamment l'inscription "TEMPLE ⅢΔ", qu'on pouvait déjà voir dans sa biographie sur Instagram depuis plusieurs semaines. Une formule en utilisant des chiffres romains et une lettre grecque, que les fans du rappeur belge interprètent comme voulant dire "Temple 34", ce qui serait le nom du futur projet de Dems.

Un projet dont la vidéo semble nous donner aussi une date de sortie : "20270428", soit le 28 avril 2027. Le rendez-vous est fixé, et certains fans ont noté que la date correspond au dixième anniversaire de la date de sortie de "Ipséité", probablement le projet le plus iconique de Damso. On remarque que la communauté du rappeur est toujours aussi mobilisée, très vive quand il s'agit de déchiffrer les indices laissé par l'artiste, et on imagine donc qu'ils seront nombreux à attendre le 28 avril !