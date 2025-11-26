Damso a donné rendez-vous à ses fans l'année prochaine, car il pense sortir un nouveau projet, alors qu'il avait affirmé que "Beyah" serait son dernier album.

Les artistes sont parfois difficiles à suivre, surtout dans le rap. On ne compte plus les fausses annonces de départ à la retraite, rien que dans le rap français : on se souvient notamment de celle de Booba, après la sortie de "Ultra", qui était finalement fausse. Ou encore de celle de Damso, qui annonçait que "Beyah" serait son seul et dernier projet avant la fin de sa carrière de rappeur. Là encore, c'était faux : le rappeur vient d'ailleurs d'annoncer un nouveau projet pour l'année 2026.

C'est lors de la cérémonie des Grands Prix de la SACEM, qui a eu lieu le soir du 24 novembre, que Damso a annoncé la nouvelle, qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Lors de son discours, après avoir reçu le "Grand Prix du Rap et de la Nouvelle Pop", il a déclaré :

Je vous dis à l'année prochaine, parce que je sortirai un projet, je pense. Au revoir, merci beaucoup !

Forcément, pas mal de gens ont commencé à lui tomber dessus, car ce n'est pas la première fois que le rappeur revient sur ses paroles. Déjà, lorsqu'il avait commencé à annoncer "Beyah", il avait affirmé que ce serait son dernier projet, mais il avait finalement sorti un album nommé "J'ai menti" avant "Beyah". On croyait qu'après ça, il allait raccrocher les gants, mais là encore il avait recommencé à faire du son avec des artistes moins connus, à travers le monde. Et maintenant, le revoilà qui annonce carrément un nouveau projet pour 2026.

Mais d'un autre côté, les fans de Damso, qui sont encore très nombreux, sont évidemment très contents de l'annonce, eux qui étaient sûrement tristes de voir leur artiste préféré quitter le game. Ce que l'histoire ne dit pas, c'est si ce nouveau projet s'appellera "J'an encore menti" (on rigole).