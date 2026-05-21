Moha la Squale terrorise son voisinage d'après un reportage : cris, jets de chaise,...

Disparu des radars depuis sa sortie de prison, Moha La Squale refait surface dans un reportage avec lequel on apprend qu'il ferait vivre un enfer à son voisinage.

Profitez bien du succès tant qu'il est là, car tout peut disparaître du jour au lendemain et vous faire retomber dans la hess, ou dans la folie. Plusieurs rappeurs français en ont tristement fait l'expérience ces dernières années, à l'image de MHD qui est passé du statut d'artiste numéro 1 lors de son prime à celui de détenu longue durée, pour les raisons qu'on connait et sur lesquelles on ne reviendra pas. C'est loin d'être le seul, et dernièrement, c'est Moha La Squale qui refait parler de lui, et pas de la bonne manière : il terroriserait ses voisins, et serait en train de sombrer dans la folie.

Les informations restent à prendre avec des pincettes, même si les images du "reportage" tourné par le "journaliste" (vraiment importants les guillemets) d'extrême droite Yohan Pawer semblent sans équivoque. On y voit donc l'influenceur interroger des voisins habitant apparemment dans l'immeuble du rappeur, qui témoignent à visage caché et qui racontent que Moha La Squale leur ferait vivre un enfer. Le rappeur ferait régulièrement des crises de colère, pendant lesquelles il jetterait apparemment des chaises par la fenêtre de son appartement situé au sixième étage.

Les pompiers seraient intervenus à plusieurs reprises pour sécuriser les alentours pendant certaines crises. Des extraits vidéos sont également diffusés dans le "reportage", extraits dans lesquels on entend des cris, ainsi qu'un extrait d'un son de Moha La Squale et dans les deux cas, la voix du rappeur semble assez reconnaissable. Il s'engueulerait aussi assez souvent avec sa nouvelle meuf (encore une info tirée du reportage), et les voisins seraient un peu terrorisés par tout ça.

On a bien pris soin d'utiliser le conditionnel, car la désinformation et les fake news sont les armes préférées de l'extrême droite. Et comme, à part des cris à travers une prote fermée (n'importe qui peut se cacher derrière), on ne voit rien de précis dans le documentaire, on préfère se méfier. De plus, ce reportage semble assez sérieux au premier abord, le fait d'entendre un des voisins témoigner en disant : "dans deux mois, c'est des clips de rap dans l'escalier". Cette phrase semble prononcée au premier degré, et si le voisin met sur le même plan un mec qui hurle et jette des chaises par la fenêtre du 6ème, et le tournage d'un clip de rap, il est possible que tout ça ait été bien exagéré, ou que le voisin a un sérieux problème mental.