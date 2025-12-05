Moha La Squale libéré de prison

Le rappeur avait été condamné en 2024 pour violences et séquestrations, il a annoncé via Instagram sa libération hier.

C'est probablement l'affaire de violences conjugales qui avait fait le plus de bruit de toute l'histoire du rap français : Moha La Squale avait été condamné, en juillet 2024, à 4 ans de prison ferme pour violences et séquestration sur 6 de ses ex-compagnes. Une affaire qui avait la une de toute la presse, et qui avait aussi mis fin, à l'époque, à ses partenariats avec des marques comme Lacoste par exemple. Hier, il a annoncé sa sortie de prison sur Instagram.

C'est donc dans un long post Insta que Moha La Squale a annoncé qu'il était libérable. "Je vous aime la miff, j'ai encore besoin d'un peu de repos. A bientôt, merci à tous", peut-on lire dans la légende du post, accompagné de deux photos de lui. Forcément, les commentaires en dessous du post ne sont pas tendres, et les gens n'ont pas oublié les faits particulièrement horribles qui étaient reprochés au rappeur et pour lesquels il a été condamné. Cependant, c'est à la justice et pas au public de décider du sort des condamnés, et il a quand même purgé une peine assez importante, lui qui a multiplié les allers-retours en prison depuis 2021.

Avec ses commentaires, il donne l'impression qu'il va faire son retour dans le rap game. Un retour qui risque d'être compliqué au vu de son vécu, il n'aura clairement pas la même force qu'avant de la part des médias ou du public.