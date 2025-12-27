Drake fait polémique en se proclamant l'un des écrivains les plus profonds du game !

Oui bon là il ne faut pas abuser non plus Drizzy !

Drake ne s’est pas reposé en 2025 ! Entre son clash avec Kendrick, les accusations de fake streams sur Spotify, son procès perdu contre Universal et ses déboires en Paris sportifs, la vie de Drizzy a été loin d’être un long fleuve tranquille. Et visiblement, ce n’est pas fini…

Le rappeur canadien vient de relancer la polémique. Ses rivaux ne manquent jamais de lui rappeler son recours aux ghostwriters, mais Drake reste imperturbable. Lors de son deuxième stream avec BenDanDonnn, il a lâché : "Je suis vraiment l'un des écrivains les plus profonds de notre époque".

Un clash de plus ? Pas vraiment. Le créateur de contenu a plaisanté sur le fait que lui et Lil Wayne étaient ses principales sources d’inspiration. Et Drizzy de rappeler l’importance de son mentor : "Je ne serais rien sans Wayne". Mais il ne s’est pas arrêté là et a taclé avec son franc-parler : "Je ne sais même pas si tu serais capable d’écrire un seul couplet pour moi sans que les gens disent : ‘Yo, c’est pas du Drake.’ Frère, tu ne sais même pas prononcer les mots anglais. Comment peux-tu écrire pour moi ?".

Ces paroles ont immédiatement fait le buzz sur les réseaux sociaux, et tout le monde en parle. Quant à son prochain album, après des rumeurs de sortie au dernier trimestre 2025, il est désormais annoncé pour 2026. Les fans trépignent d’impatience et espèrent que le projet arrivera vite !