Drake semble tout faire pour retarder le plus possible la sortie de "ICEMAN", mais les morceaux finissent par sortir quand même.

Les choses commencent à sentir plutôt mauvais pour Drake. Si à la rédaction, on était les premiers à dire que le fait de perdre un clash n'allait clairement pas mettre fin à sa hype, la manière dont il a décidé de réagir pourrait bien finir par lui porter préjudice. A commencer par ces plaintes pour diffamations contre "Not Like Us", qui ont été rejetées, mais aussi avec l'annonce de son album "Iceman", dont la date de sortie n'est toujours pas dévoilée. En attendant la sortie, le morceau "Slide In (K9)" en feat avec Playboi Carti vient de fuiter.

A vrai dire, rien n'affirme que le morceau sera bien présent sur "ICEMAN", l'album de Drake attendu depuis des mois désormais. En tout cas, il s'agit du premier feat entre Carti et Drizzy depuis "Pain 1993", en 2020. Des extraits du titre avaient déjà fait le tour des réseaux il y a quelques semaines, mais c'est désormais le morceau en entier qui s'est retrouvé sur Twitter, en qualité relativement bonne, avant d'être progressivement supprimé partout.

On entend un morceau plutôt bon, contrairement aux extraits de "Iceman" sortis jusqu'ici qui étaient quand même assez moyens pour quelqu'un de la carrure de Drake. Là, on retrouve des ingrédients qui ont fait le succès du rappeur canadien, avec une instru bien quali, un bon sample, un flow qu'il maîtrise, même si on est pas fans des bruits d'aboiement qu'il décide de faire en plein couplet. Puis, gros changement d'instru au milieu du titre, pour laisser place à Playboi Carti qui nous surprend, franchement, un bon morceau.

Cependant, ça risque de ne pas suffire pour faire oublier aux fans qu'ils attendent l'album solo de Drake depuis des mois maintenant, et que leur idole est empêtrée dans plusieurs scandales, allant de paris illégaux au Nouveau-Mexique, jusqu'à l'achat de milliards de streams frauduleux sur Spotify. Les prochains mois vont être décisifs pour sa carrière...