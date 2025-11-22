Une analyse intéressante de la part d'A$AP Ferg, qui a côtoyé Kendrick, Drake et Rocky de très près.

Le clash entre Drake et Kendrick Lamar, relancé avec "Like That" sur l'album de Metro Boomin, puis sur "Not Like Us", est encore dans toutes les têtes, et le rap US en vit toujours les conséquences actuellement. Mais cette rivalité entre ces deux rappeurs de la même génération ne date pas d'hier. Pourtant, il y a une époque pendant laquelle Kendrick Lamar, Drake, et même A$AP Rocky, qui s'est lui aussi invité dans le clash en 2024, s'entendaient bien. Mais selon A$AP Ferg, cette rivalité et ces clashs étaient inévitables, et il explique pourquoi.

Retour en 2012 : A$AP Rocky, Drake et Kendrick Lamar, accompagnés de 2Chainz, mettent le rap US à leurs pieds avec le hit mondial "Fuckin' Problems". Un vrai classique, qui n'est même pas encore démodé musicalement aujourd'hui. Mais la tournée de Drizzy qui a suivi, "Club Paradise Tour", pendant laquelle il était accompagné du A$AP Mob et de Kendrick Lamar, a marqué la fin de leur amitié selon Ferg, alors qu'ils étaient tous très proches :

Je pense que la fin de ce lien était naturelle. On peut penser à cette relation comme celle qu'il y a dans une famille, entre des grands frères et des petits frères. La plupart du temps, les petits frères veulent grandir et s'affirmer, et ne pas rester sous l'aile des grands frères. Ce sont des choses qui arrivent souvent. Les gens deviennent des individus. La plupart du temps, l'endroit d'où on démarre ne reflète pas exactement la personne que l'on est. Nous grandissons pour devenir la personne qu'on est. Donc, le K-Dot qui était sur cette tournée, le Drake qui était sur cette tournée, le Rocky qui était sur cette tournée, ils sont devenus d'autres personnes.

Des artistes qui grandissent et qui doivent donc suivre chacun leur chemin, en s'affirmant et en s'écartant des autres. Une suite logique, finalement, d'autant plus que le rap étant vu souvent comme une compétition, il n'y a de la place que pour un seul numéro 1, et ça met les égos à rude épreuve.

Mais il faut dire aussi qu'aucun des artistes n'a rien fait pour calmer le jeu. Pire, Kendrick Lamar avait même mis le feu au poudre avec son couplet bien eogtrip, bien provoc, sur le morceau "Control" en feat avec Big Sean.