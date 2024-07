Moha La Squale condamné à 4 ans de prison

Le rappeur a pris 4 ans, dont 3 fermes, pour violences et séquestration.

On apprenait ce matin que le procureur de la République avait requis 6 ans de prison contre le rappeur Moha La Squale, après un long procès suite à des accusations remontant (pour la plupart) à septembre 2020. Une affaire interminable, qui semble donc prendre fin aujourd'hui puisque l'artiste a effectivement été condamné à 4 ans de prison, dont trois ans fermes, pour violences et séquestration. Il était poursuivi par six femmes au total.

Moha La Squale devra également verser 30 000 euros de dommages et intérêts aux parties civiles ainsi que 15 000 euros de frais d'avocat. La condamnation prononcée par la 14ème chambre du tribunal judiciaire de Paris est légèrement de dessous de ce que demandait le procureur, peut-être grâce aux demandes de l'avocat du rappeur, Elise Arfi, qui avait essayé de réclamer "une peine intelligente, une peine constructive, une peine de réparation qui ne ferme pas toutes les portes" pour son client.

Les plaignantes étaient pour la plupart d'anciennes petites amies de Moha La Squale, qui ont presque toutes raconté la même version, celle d'une relation d'baord amoureuse et assez romantique et attentionnée, avant un basculement vers un comportement brutal, insultant, violent. L'une d'entre elle a même affirmé au tribunal qu'il aurait essayé de l'étouffer avec un oreiller.