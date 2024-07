Moha La Squale : le tribunal demande 4 ans de prison ferme

Le rappeur est jugé pour violences et séquestration.

Moha La Squale est actuellement devant le tribunal de Paris depuis ce mardi 3 juillet où il est jugé pour violences et séquestration sur six de ses anciennes compagnes. La procureure a requis une peine de six ans de prison à son encontre dont quatre ans ferme. Elle a aussi demandé une obligation de soins psychologiques pour le rappeur dont elle a souligné qu'il faisait preuve d'une "absence totale de remise en question". Au contraire, durant le procès, il n'a eu de cesse de crier au "complot" accusant ses ex-compagnes de mensonges.

L'avocate de Moha La Squale, Elise Arfi, a essayé de démontrer que les accusations contre l'artiste n'avaient pas de fondements. Mais, sentant sans doute qu'elle allait avoir du mal à réellement convaincre, elle a aussi dit que son client avait "besoin d'aide" et qu'il souhaitait "reprendre la musique". C'est pourquoi, elle a demandé "une peine intelligente, une peine constructive, une peine de réparation qui ne ferme pas toutes les portes". Pas sûr qu'elle sera entendue...

De don côté, Moha La Squale, Mohamed Bellhamed, a pu également parler et il a tenu à présenter des excuses à ses victimes dont il a cité le nom une par une.

"Je souhaiterais m’excuser auprès de toutes les plaignantes pour le mal que j’ai pu faire. J'espère que vous me laisserez une dernière chance."