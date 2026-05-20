Kalash annonce son album "Ex-Voto" avec Ninho, L2B, Lino, Vybz Kartel,...

Kalash vient de frapper un grand coup avec l'annonce de son nouvel album "Ex -Voto", sur lequel vous retrouverez de très gros noms de la musique française et caribéenne, comme Ninho ou Vybz Kartel.

4 ans sans album, c'est long, surtout à l'époque du streaming où tout va si vite et om les anciennes stars sont rapidement remplacées par les nouvelles. Mais il y a heureusement des artistes qui s'en foutent, et qui préfèrent privilégier leur propre rythme de création, plutôt que de sortir des morceaux juste pour occuper le terrain. Visiblement, Kalash fait partie de ceux-là : son dernier projet, "Tombolo", date de 2022, mais l'artiste antillais vient d'annoncer un nouveau projet, "Ex-Voto", avec une liste de featurings impressionnante, dans laquelle on retrouve notamment Ninho ou L2B.

Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de Kalash pour un album. On l'a vu jouer dans des films, comme "Mercato" l'année dernière, mais aussi, beaucoup, s'embrouiller avec Booba et Gato da Bato à de nombreuses reprises. Désormais c'est l'heure du retour aux affaires pour le martiniquais, avec ce nouvel album "Ex-Voto" dont la sortie est annoncée pou le 12 juin 2026, dans quelques semaines donc. Et l'annonce est plutôt prometteuse, notamment lorsqu'on regarde la liste des feats. Un mélange de grosses têtes d'affiche, et d'artistes un peu moins connus, avec pas mal d'antillais, pour mettre un peu de lumière sur la scène locale.

On retrouvera donc Ninho, L2B, mais aussi la légende Lino d'Arsenik, ainsi que Monsieur Nov, des noms qui sont tous capables de livrer de très gros morceaux. Mais on retrouve également Vybz Kartel, légende du dancehall jamaïcain, ainsi que Satori, Jozii, Naïka, Daddy Yod, Cham, Parris Goebel et Leva Valleray. Bref, un album qui s'annonce assez varié et intéressant, rendez-vous le 12 juin pour le verdict !