Ninho et So La Lune : les coulisses de la collaboration révélées dans un teaser

Les coulisses du featuring entre Ninho et So La Lune, à venir prochainement, viennent d'être dévoilées dans un teaser vidéo, et c'est l'occasion de voir comment les artistes travaillent.

Il fait partie des artistes dont on parle beaucoup en ce moment, et c'est bien normal : So La Lune a énormément d'actu ces dernières semaines. A commencer par son concert à l'Accor Arena de Bercy, annoncé avec Malik Bentalha dans un teaser drôle et très surprenant. Un évènement qui va faire plaisir à sa fanbase, qui envoie de la force au rappeur depuis des années. Mais aussi un album à venir, "Offshore", dans lequel on retrouvera un featuring avec Ninho, dont les coulisses viennent d'être révélées.

Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de s'inviter en studio pour essayer d'observer comment les artistes travaillent. On a souvent droit à des vidéos de studio, mais on n'y voit en général pas grand chose d'intéressant. Cette fois, on y voit Ninho et So La Lune ensemble, en pleine recherche de mélo et de topline. Un exercice qui peut paraître banal pour certain, mais qui est devenu indispensable dans la plupart des morceaux de rap aujourd'hui, et dont NI et So sont tous les deux des spécialistes à leur manière.

🚨SO LA LUNE x NINHO



« UN PEU BEAUCOUP »



📆CE VENDREDI



NINHO : 🗣️"On est obligés de tester des bails, surtout toi parce que t’as un style à part." pic.twitter.com/PzWtVXhAts — Rvpfr (@rvpfr__) May 18, 2026

On entend d'ailleurs Ninho faire part de son expertise, en étant bien conscient de l'identité artistique un peu à part de So La Lune, avec sa voix si spéciale. Des images qui sont extraites du documentaire "OFFSHORE", autour de la création de l'album du même nom, qui sortira ce vendredi 22 mai, avec Ninho, Genezio, Green Montana et Moha MMZ en featuring. Une sortie à surveiller de près !