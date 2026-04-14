So La Lune annonce une date à l'Accor Arena avec Malik Bentalha!

So La Lune s'est payé le flex d'annoncer son tout premier concert à l'Accor Arena de Bercy avec une vidéo dans laquelle on trouve l'humoriste Malik Bentalha !

Les gens ont l'habitude de dire que le rap français a du "retard" sur le rap US, et c'est probablement vrai. Heureusement, il y a aussi pas mal d'artistes en France qui font leur propre sauce, cuisinent leur propre musique sans forcément copier les tendances américaines, et parmi eux, on peut notamment trouver So La Lune. Un artiste très productif, qui a toujours eu une proposition musicale singulière, en se créant sa fanbase sans l'aide d'aucun média, et qui a bâti son ascension jusqu'à pouvoir, aujourd'hui, annoncer dans une vidéo avec Malik Bentalha, une date à l'Accor Arena de Bercy!

Le rappeur a en effet posté une vidéo sur son compte Instagram, et elle a rapidement fait le tour des réseaux, puisque sa fanbase est très mobilisée. On y voit donc So La Lune en compagnie de Malik Bentalha, qui joue une espèce d'expert du milieu musical, auprès duquel l'artiste est venu chercher conseil afin de pouvoir réserver "facilement" une date à l'Accor Arena. Malik décroche le téléphone, et fait le job, la vidéo se terminant sur une image qui annonce le concert de So La Lune à Bercy, le 5 décembre 2026. Le tout, avec un peu d'humour, forcément, ça passe mieux.

Clairement, c'est une immense fierté qu'on éprouve lorsqu'on regarde le parcours de So La Lune. Car on connait certaines personnes de son équipe, des gens sérieux, qui bossent bien (s/o Alexis) et qui ont une véritable vision artistique. Mais surtout, parce qu'on a eu l'occasion de voir le jeune So kicker dans nos studios, à une heure très tardive, dans une très bonne ambiance, il y a plusieurs années de ça. Et déjà à l'époque, il proposait quelque chose d'unique musicalement. Le fait qu'il en soit arrivé là aujourd'hui, montre qu'on peut encore percer fort dans le rap, sans rentrer dans les cases habituelles, avec une voix qui sort du lot, et des thèmes rarement abordés dans d'autres albums.

Félicitations à lui et à sa team !