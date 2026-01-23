Le clip “Comme une actrice” : Jey Brownie ft So La Lune dynamitent la scène

Jey Brownie accueille So La Lune dans le clip de "Comme une actrice", un visuel énergique qui propulse ce single frais dans l’univers rap alternatif. Entre punchs visuels et vibes cinématiques, le duo impose une esthétique audacieuse pour ce morceau marquant.

Avec "Comme une actrice", Jey Brownie et So La Lune livrent un clip où la narration s’entrelace à des visuels qui frappent fort : cadrages stylés, mise en scène expressive et attitude qui ne lâche rien du début à la fin. Ce single autonome issu du label ATT Production pose déjà une identité forte pour les deux artistes, oscillant entre rap dramatique et ambiance cinématique. Les performances vocales de Jey Brownie et So La Lune se complètent parfaitement, donnant au clip une énergie captivante qui claque comme une mini-fiction visuelle.