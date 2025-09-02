Jey Brownie nous chante son "Ghetto Gospel"

Comme toujours avec Jey Brownie, c'est très bien fait.

Jey Brownie continue de teaser son projet "G-Pop Classiks .01", qui devrait normalement sortir en fin de semaine (5 septembre). Cette fois, c'est au tour du titre "Ghetto Gospel" d'avoir droit à son clip, et une fois de plus, c'est très maîtrisé. Vidéo en noir & blanc, avec une grosse intensité, des lyrics qui parlent de la vie de quartier, en chantant juste, on valide fort! Et vous?