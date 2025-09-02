Jey Brownie continue de teaser son projet "G-Pop Classiks .01", qui devrait normalement sortir en fin de semaine (5 septembre). Cette fois, c'est au tour du titre "Ghetto Gospel" d'avoir droit à son clip, et une fois de plus, c'est très maîtrisé. Vidéo en noir & blanc, avec une grosse intensité, des lyrics qui parlent de la vie de quartier, en chantant juste, on valide fort! Et vous?
Jey Brownie nous chante son "Ghetto Gospel"
Comme toujours avec Jey Brownie, c'est très bien fait.
nouveaute clip video rnb sortie jey-brownie ghetto-gospel
