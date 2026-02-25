Zé feat. So La Lune – "À la mer" : la vague émotionnelle de la nouvelle génération

Il y a 5 jours, Zé s'alliait avec So La Lune pour un duo prêt à choquer la plateforme rap dans tous les sens du terme. Un clip, des paroles fulgurantes : "À la mer".

Avec "À la mer", Zé et So La Lune frappent fort et captent l’air du temps : un rap générationnel, à la fois vulnérable et déterminé. Le clip officiel mise sur une esthétique brute et immersive, en phase avec l’intensité du morceau, où les flows se croisent entre mélancolie assumée et énergie contenue. Porté par une prod moderne et planante, "À la mer" parle à une jeunesse en quête d’échappatoire, entre doutes, ambitions et besoin d’horizon. Ça, c'est un titre taillé pour tourner en boucle dans les oreilles !