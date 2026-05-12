Ninho a désormais 14 morceaux solo à plus de 100 millions de streams sur Spotify

Ninho continue de battre les records les uns après les autres

L'ère du streaming a fait tomber le rap français dans une avalanche de chiffres, mais tout n'est clairement pas à jeter dans cette période, qui a accouché de talents comme on en aura rarement vu auparavant. On pense par exemple à Ninho, qui s'est imposé comme un artiste incontournable, d'abord avec du rap très brutal, avant de vite basculer sur certains morceaux plus doux au potentiel commercial immense. Un potentiel que le rappeur a bien exploité, lui qui possède désormais 14 morceaux solo dépassant les 100 millions de streams sur Spotify.

Si on prend la peine de préciser "morceaux solo", c'est parce que sinon, Ninho a déjà bien plus de titres ayant dépassé la barre mythique des 100 millions de streams sur Spotify : il en possède 27, et il y a encore pas mal de titres de sa discographie qui devraient bientôt rentrer dans le club. Mais ce weekend, c'est "Vérité", extrait de l'album "Jefe", qui a attient le pallier des 100 millions, ce qui conforte NI à sa place de numéro 1 dans la catégorie. Le deuxième au classement, c'est Jul, avec 12 morceaux en solo à plus de 100 millions.

🚨 NINHO atteint les 100M de streams sur Spotify pour la 14ème fois en solo avec « 𝘝𝘦́𝘳𝘪𝘵𝘦́ » ! 🤯



🥇 NINHO - 14 solos

🥈 JUL - 12 solos

🥉 GIMS/DAMSO - 8 solos



Quelqu’un pourra-t-il le dépasser un jour ? 🤔 pic.twitter.com/VFI8PEYrDe — Midi/Minuit (@midiminuit__) May 11, 2026

A la troisième place du classement, on trouve Gims et Damso à égalité, avec 8 titres solo au dessus de 100 millions sur Spotify. C'est là qu'on mesure l'exploit de NI : même des monstres de l'industrie, à la carrière bien plus ancienne que celle de Ninho, sont assez loin derrière lui au classement. Même une légende du game comme Booba avec 30 ans de carrière derrière lui, n'en a "que" 4, ce qui est déjà énorme en soi.

Bref, bravo à NI pour sa performance, avec ce record qu'il devrait bientôt battre lui-même. A moins que Jul n'entame une remontada folle avec la sortie de son album "Oubliez-moi", prévue pour dans quelques jours.