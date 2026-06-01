Niska annonce enfin son concert au Stade de France pour 2027

On l'attendait depuis longtemps, mais ça y est : Niska a officiellement annoncé son concert tant attendu au Stade de France, qui aura lieu en avril prochain.

Si on devait faire une liste des rappeurs les plus influents du rap français depuis 10 ans, Niska serait probablement très, très haut dans la liste. Après les trappeurs Kaaris et Gradur, le rappeur d'Evry a quasiment mis le "sale" à la mode à lui tout seul (avec Damso) dans le rap FR et depuis, on n'en est d'ailleurs pas sortis. Il a aussi ramené pas mal de sonorités africaines dans le game (un peu moins que MHD, mais quand même), et de mélodies, de manière générale. Alors un concert au Stade de France pour lui, ce serait logique, et il vient officiellement de l'annoncer pour 2027 !

Une annonce très tardive, mais qu'on apprécie. Tardive, car ça fait un moment qu'on entend parler de cette histoire de Niska au Stade de France sans avoir droit à plus d'informations là-dessus. Un teaser avait déjà été publié à la fin de l'année dernière, mais après ça, plus rien. Jusqu'à aujourd'hui : le rappeur vient d'annoncer officiellement son concert au Stade de France via un post sur Instagram. La date est fixée : rendez-vous le 10 avril 2027 pour voir le rappeur du 91 retourner la plus grosse enceinte de France.

Dans la vidéo qui accompagne le post, Niska se livre un peu, en parlant de ses débuts dans le rap, avec comme idoles les rappeurs d'Atlanta. Puis ses morceaux qui commencent à tourne partout au quartier, puis partout en France. Un "Stade de France du peuple", donc, puisque le rappeur affirme qu'il doit absolument tout à son public et aux gens qui l'ont propulsé tout en haut. Evidemment, l'annonce va faire plaisir à un paquet de gens qui attendaient ça avec impatience.

Plusieurs autres informations sont à retenir : les préventes ouvrent mardi 2 juin (demain) à partir de 12h. Et la billetterie générale, elle, ouvrira le jeudi 4 juin, à midi également. Soyez vifs, car il va y avoir du monde sur la liste d'attente !

Si Niska fait son entrée au Stade de France sur "Allô Maître Simonard", on fait tout exploser.