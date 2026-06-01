Aya Nakamura ramène tout le game au Stade de France, et dévoile une réédition avec 8 nouveaux morceaux

Aya Nakamura a conclu en beauté sa série de 3 concerts au Stade de France, en ramenant énormément de monde et en dévoilant le même soir une réédition de son album avec 8 nouveaux titres.

Il n'y a pas eu que la victoires du PSG en Ligue des Champions ce weekend, ni ce match 7 d'anthologie des Spurs face à OKC en NBA. Un évènement très important avait lieu pour les fans de musique : Aya Nakamura s'apprêtait à remplir 3 fois le Stade de France, 3 soirs d'affilée, une première dans l'histoire des musiques urbaines en France. La Queen Aya a accompli sa mission, avec 3 concerts énormes, et pour le dernier soir, celui du 31 mai, elle a ramené beaucoup de gros noms du rap français, mais a aussi dévoilé une réédition de son album "Destinée".

On commence par ce dernier concert du dimanche 31 mai, qui venait clôturer la série de 3 shows. Un concert pendant lequel de nombreux invités sont apparus sur scène, à commencer par Shay, probablement le moment le plus marquant du concert. La rappeuse belge est venue pour interpréter une version remaniée de "Doudou", un des tubes d'Aya Nakamura, sur scène en sa compagnie. Elle a même fait un petit discours pour remercier la Queen. Mais Shay n'était pas la seule invitée : on a aussi eu droit à Tiakola, au protégé d'Aya RnBoi, à La Rvfleuze pour "Sexy Nana", à Joé Dwèt Filé, et également Triangle des Bermudes qui ont mis le feu comme d'hab.

🚨Aya Nakamura a ramené un casting de folie pour sa dernière au Stade De France ! 😳🔥



▫️SHAY

▫️RNBOI

▫️TIAKOLA

▫️LA RVFLEUZE

▫️JOÉ DWÈT FILÉ

▫️TRIANGLE DES BERMUDES pic.twitter.com/ctyScveCx2 — Rvpfr (@rvpfr__) May 31, 2026

Une belle soirée musicale à laquelle les fans étaient très heureux d'avoir pu assister. Mais ils ont aussi eu droit à une autre surprise le soir en rentrant chez eux : Aya Nakamura a publié une réédition pour "Destinée", contenant pas moins de 8 nouveaux morceaux, dont le featuring avec La Rvfleuze, mais aussi un autre morceau avec Skepta. Bref, les fans d'Aya ont bien mangé ce weekend, ils peuvent dire merci à leur artiste préférée !