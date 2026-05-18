Drake : sa trilogie "ICEMAN" en route pour faire tomber tous les records de streaming

Après avoir sorti une trilogie d'albums autour de "ICEMAN", Drake a récupéré la place qui était la sienne avant les clashs : celle de numéro 1 de l'industrie musicale.

C'était probablement le plus gros évènement musical de cette première moitié d'année 2026, tous styles musicaux confondus : Drake a enfin dévoilé son album" ICEMAN", teasé depuis plus d'un an. Mais le canadien ne s'est pas contenté de ça : il a sorti trois albums le même jour, formant une sorte de trilogie, avec comme objectif clair d'éteindre toute la concurrence, même hors rap game. Et on dirait bien qu'il est parti pour accomplir sa mission, avec des records de streaming qui commencent déjà à tomber.

Il faut dire que Drizzy a tout fait pour que son album, ou plutôt ses albums, aient un maximum de buzz lors de leur sortie, avec une promo imposante (les blocs de glace dans Toronto), des messages énigmatiques, mais aussi des clashs et des piques lancées un peu partout dans son projet. Le résultat, ce sont des records qui tombent à la pelle. Pour commencer, Drake affirme qu'il a réalisé le plus gros démarrage de l'histoire de l'histoire du rap en 24 heures. Il est d'ailleurs devenu le rappeur le plus streamé de 2026 en une seule journée. "Make them cry" est également devenu le morceau le plus écouté de l'année sur Spotify, toujours en 24h.

The initial streams review process was completed manually, resulting in streams from two different album tracks being combined. Drake continues to hold the record for most-streamed artist and album in a single day in 2026. We apologize for the error and have implemented updated… — Spotify (@Spotify) May 16, 2026

"Iceman" est grimpé à la première place du top Apple Music dans 79 pays différents (dont la France), ce qui est énorme, quand "Maid of Honour" et "Habibti", eux, sont dans le top 10 dans respectivement 75 et 58 pays différents. Le succès est tellement énorme que les plateformes de streaming ont même crashé lors de la sortie des trois projets, vendredi dernier. Le résultat de tous ces records, c'est que Drake pourrait bien, dès la fin de la semaine, avoir trois albums sur les trois premières places du Billboard 200, le top album américain, ce qui n'a tout simplement jamais été réalisé.

Drizzy pourrait atteindre les 500 000 ventes en première semaine, d'après les projections des parieurs américains, seulement pour son album "ICEMAN". Si on ajoute à ça les ventes des deux autres albums, on pourrait presque arriver sur une semaine à environ 750 000 ventes pour le canadien, tous projets confondus, ce qui serait incroyable.