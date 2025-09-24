Kalash insulte et menace violemment Booba : "Ferme ta gueule avant que..."

Le clash entre Kalash et Booba prend un nouveau tournant avec ces violentes insultes.

Une fois de plus, Kalash aura réalisé un bel été 2025, avec plusieurs de ses tubes qui ont très bien tourné dans toutes les soirées chaudes. On pense notamment à "La meilleure" ou encore au remix de "Shake it to the Max". Mais visiblement, il n'a pas oublié les grosses tensions avec Booba et Gato da Bato qui ont encore augmenté l'année dernière. Il vient d'ailleurs de publier plusieurs messages sur ses réseaux sociaux, dans lesquels il insulte Booba et le menace assez violemment.

Il a la haine que les jeunes fassent de l'oseille et remplissent des stades sans sa validation ! Je vous le dis en ayant côtoyé ce garçon, il est gentil en privé mais il se donne des airs de voyous, Kopp tu es un artiste très talentueux et tu as marqué le rap à vie, mais sois digne et ferme ta gueule avant que ta fin ne soit dramatique.

On a d'abord une vidéo dans laquelle Kalash est en live et fait référence à des menaces envers DJ Ken, en parlant également de Booba, mais c'est surtout les messages suivants postés par le rappeur en story qui ont retenu notre attention. Dans ces messages, Kalash commence de manière assez générique en disant à tout le monde : "les pédales qui me cherchent, je suis tout seul à Paname, ne faites pas genre, je suis là ! Ouvert à la fusillade ! Bande de Makomé". On ne sait pas qui le cherche, mais ils feraient bien de se méfier, le boug a l'air bouillant.

Dans un autre post, Kalash s'excuse auprès de Gato Da Bato pour avoir insulté sa mère sans savoir que cette dernière était morte. Mais il justifie son attitude hostile par le fait que Gato suit "une pédale qui insulte femmes et enfants et qui se cache derrière des équipes qui pour une monnaie me vendent son temps". Sous-entendu : même avec tes équipes, tu es touchable, Kopp. Il s'adresse ensuite directement à Booba dans un autre message en lui disant : "tu divises les renois, les artistes... Tu vas payer pour ça et tu le sais".

Kalash explique ensuite pourquoi, selon lui, Booba agit de cette manière dans le game, en expliquant qu'il n'aime pas le fait que les gens réussissent dans le rap sans sa validation, et en disant qu'il joue le voyou. Il termine son attaque par un message bien menaçant et assez lourd de sens :

Ça ne devait être que de la musique mais des putes comme Piratefinal (le nom de Booba sur Insta, ndlr) veulent aller plus loin... Je viens d'une île dont tu ne maîtrises pas la folie.

On dirait bien que Kalash est décidé à ne pas se laisser faire.