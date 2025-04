Franglish avec Kalash pour le clip de "Wine Slow"

Le genre de morceau qui va réchauffer les prochaines soirées.

Est-ce qu'on peut essayer de mélanger le dancehall, la trap, et même d'autres sonorités caribéennes et africaines, pour faire un gros morceau ? La réponse est oui, et Franglish et Kalash ont essayé de nous le montrer avec leur featuring "Wine Slow", extrait de l'album "Aura x G-Wave" de Franglish sorti il y a quelques jours à peine. Un titre dont ils viennent de dévoiler le clip, dans une ambiance de soirée "garage/underground" plutôt réussie. On vous laisse juger du résultat, mais nous on est plutôt convaincus !