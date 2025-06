Jacky Brown dévoile les coulisses du légendaire freestyle "Couvre Feu" avec Booba, Kalash, Niska, Damso

Maintenant que le rap français est devenu beaucoup plus mainstream, on voit de plus en plus les artistes offrir des performances live dans différents médias. Mais, il faut l'avouer, ces "freestyles", ou ces "lives", sont de moins en moins marquants. Il y avait pourtant une époque où, quand des rappeurs passaient dans des émissions avec de grosses audiences, ils s'appliquaient pour marquer les esprits. Cette semaine, c'est Jacky Brown qui a décidé de dévoiler les coulisses d'un des plus grands moments live du rap français : le freestyle "Couvre Feu" avec Booba, Niska, Kalash et Damso.

Jacky Brown est lui-même une véritable légende du rap français, en tant que membre du Secteur Ä, des Neg'Marrons, et même excellent en solo, comme lors de son clash face à Lord Kossity dont on vous parlait il y a quelques jours. Il était invité de l'émission CKO, dans laquelle il est revenu sur les coulisses du célèbre freestyle Couvre Feu avec le 92i :

C'est Booba qui m'appelle. Il me dit "Ouais, j'ai envie de faire un truc de fou, un gros freestyle pour choquer les gens". Je lui dit "oui, ce serait bien, il y a vraiment un truc à faire". Et là il me dit, "Je vais ramener untel, untel, et on va les choquer". Et franchement, il a été visionnaire sur ce coup-là. Sur ce coup-là comme sur beaucoup d'autres (rires).

Même nous, le jour où on enregistre le freestyle, à la fin, on sent qu'on tient un truc. On sent qu'il s'est passé quelque chose. Et je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde était dans cet état d'esprit de "aujourd'hui, on va découper". Il y a eu une belle préparation aussi.

Les gars sont arrivés, on a pris le temps d'écouter les instrus, chacun savait sur quelle instru il voulait se poser, on a travaillé, sur l'ordre, pour pas que ça se coupe n'importe comment. Donc un bon travail de préparation, et le rendu était incroyable !