French Montana, Max B et Rick Ross régalent avec "Smoking Pt. 2"

Quand French Montana, Max B et Rick Ross décident de reprendre un incroyable sample de 2Pac pour nous faire une dinguerie, évidemment qu'on valide !

Après le Verzuz qui a opposé French Montana à Rick Ross la semaine dernière (remporté par French), les deux rappeurs ont décidé de nous faire un nouveau cadeau de taille. Et pour ça, ils ont évidemment fait appel au poto Max B, qui est en feu depuis sa sortie de prison. Ensemble, ils viennent de dévoiler "Smoking pt. 2", la suite de la première partie sortie en 2009.

Qu'on se le dise tout de suite, il s'agit d'une petite dinguerie, que ce soit le clip ou le morceau en lui-même. Le clip a une véritable esthétique, avec un côté assez futuriste surtout au début, mais également très épuré. Quant au morceau, un bijou, avec ce sample de "Can't C Me", un des morceaux les plus cultes de la carrière de 2Pac, en feat avec George Clinton à l'époque. Sur ce sample pourtant clairement identifié West Coast, nos trois rappeurs de la côte Est sont à l'aise comme jamais, on se régale, le refrain de Max B est efficace, Rozay est en feu, et French Montana égal à lui-même, bref, on se régale.

On précise que le morceau est extrait du projet commun de French Montana et Max B, "Wave Gods 2 : Cosmos Brothers", qui devrait normalement sortir à la fin du mois de mai. Et après l'écoute de ce morceau, on attend le projet avec impatience !