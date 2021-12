Drakeo The Ruler décédé après s'être fait poignarder

A seulement 28 ans...

Depuis quelques années, les rappeurs américains ont tendance à mourir de plus ne plus tôt et de plus en plus violemment. C'est avec tristesse qu'on a appris une nouvelle disparition tragique dans le game, quelques semaines à peine après l'assassinat de Young Dolph à la sortie d'un magasin de cookies. Cette fois, c'est au tour du rappeur de Los Angeles Drakeo The Ruler (de son vrai nom Darrell Caldwell), âgé de 28 ans, de décéder après s'être fait agresser lors du festival Once Upon A Time in los Angeles, annulé à la suite de l'agression.

Le rappeur a été attaqué au festival par un groupe de personnes dont certaines étaient apparemment armées. L'une d'entre elles l'a poignardé au cou, le blessant de manière critique. Il a été emmené à l'hôpital le plus proche pour être pris en charge mais il y est finalement décédé à la suite de ses blessures malgré les efforts du corps médical. Une disparition prématurée qui tombe au moment où Drakeo The Ruler devenait l'une des têtes de la nouvelle génération du rap West Coast.

Depuis 2020, il en était même un des artistes les plus productifs, avec 6 projets en moins de deux ans, dans un style à la fois très gangsta et très nonchalant. Un véritable talent de perdu pour la West Coast, qui pleure un de ses meilleurs artistes actuels. On a pour le moment aucune autre information concernant les motivations des agresseurs, avec seulement une rumeur qui mentionne une bagarre qui aurait éclaté en loges et a dégénéré. On vous tient au courant des futures avancées, et on envoie nos pensées aux prochs et aux fans de Drakeo.