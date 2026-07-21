Booba clashe Aya Nakamura et Vald, "ce bon vieux faf fils de faf"

Par Remi N

Alors que Vald a envoyé plein de compliments à Aya Nakamaura pour le succès du morceau" Sexy Nana", Booba a décidé d'allumer deux de ses cibles préférées en même temps.

Il se fait un tout petit peu plus discret depuis la sortie de "Blanco Nemesis", dont les chiffres de streaming ont été légèrement en dessous de ceux de la concurrence, mais on se doutait bien qu'il ne resterait pas longtemps silencieux. Booba a rapidement remis les gants, en allumant notamment les influenceurs comme Anyme il y a quelques jours, mais aussi ses rivaux, comme Kaaris, lors de la sortie de "Byakugan". Et cette semaine, il a décidé de profiter d'une vidéo virale pour clasher en même temps Aya Nakamura et Vald, à propos du morceau "Sexy Nana".

Vald est en roue libre depuis quelques mois, lui qui semble avoir acté sa transformation de rappeur à streameur à temps plein, et on dirait bien qu'il se régale. Mais il garde toujours un œil sur ce qui se passe dans le rap français, et en marge d'un festival, lors d'une interview pour Spotify, il a tenu à dire que lui aussi, il kiffait le morceau "Sexy Nana" d'Aya Nakamura et La Rvfleuze, avec l'humour qu'on lui connait :

Comment même les mecs ils la chantent, et tout. Tu vois pas les mecs sur TikTok ? Les mecs ils chantent, ils se prennent pour des baddies, moi aussi j'suis avec eux. "C'est toujours ma faute tu dis hein ? Que si j'te perds je vais subir hein ?" Rime en hein ! Et ça faut reconnaître le talent de Joé Dwèt Filé pour rimer "hein" avec "hein". D'ailleurs, c'est une assonance en "i-hein".

Comme toujours, dès qu'il est devant une caméra, Vald nous régale, mais Booba a décidé de saisir l'occasion pour l'allumer, tout comme il le fait avec Aya Nakamura. En story sur son compte Instagram, Kopp a reposté l'extrait, en y ajoutant "Me dites pas que même ça elle est pas foutue d'l'écrire 😂 (et Vald, ce bon vieux faf fils de faf)". D'une pierre deux coups pour B2O : d'un côté, il critique les talents d'écritures d'Aya, qui a eu recours à un ghostwriter pour écrire sa phase, et de l'autre, il ressort le dossier du père de Vald et ses statuts racistes sur les réseaux sociaux. Un peu de divertissement dans cette période estivale, voilà ce dont le rap game avait besoin ! (Ou pas...)