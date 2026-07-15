Par La rédaction

Booba n'a pas attendu longtemps avant de commenter l'élimination de l'équipe de France en Coupe du Monde 2026. Fidèle à son franc-parler, le rappeur a publié une vidéo dans laquelle il critique sévèrement les performances des Bleus, mais aussi le traitement réservé à certains joueurs. Dans son viseur : Kylian Mbappé, qu'il estime largement surestimé ces derniers mois.

« La fin de la mascarade »

Dans une prise de parole relayée sur les réseaux sociaux, Booba n'a pas mâché ses mots après la défaite de la sélection française.

« C'est la fin de la Coupe du monde, la fin de la mascarade. »

Le rappeur estime que certains joueurs ont bénéficié d'une couverture médiatique disproportionnée durant la compétition, sans réussir à répondre aux attentes lors des rencontres les plus importantes.

Mbappé dans le viseur

Sans jamais prononcer son nom, Booba fait clairement référence à Kylian Mbappé. Il ironise sur les performances de l'attaquant français, rappelant qu'il a surtout marqué face à des adversaires jugés moins relevés avant de connaître des difficultés contre les plus grandes nations.

Le Duc va même plus loin en revenant sur son départ au Real Madrid, affirmant que l'attaquant aurait d'abord « coulé » le club espagnol avant que « l'Espagne ne le coule en équipe de France », concluant avec une formule provocatrice : « le double couley ».

Un choix de capitaine remis en question

Booba remet également en cause le statut accordé à Mbappé au sein de la sélection française. Selon lui, les observateurs ont fait du Bondynois le leader naturel de l'équipe sans que cela ne soit réellement justifié sur le terrain.

Il s'étonne aussi des critiques adressées à Ousmane Dembélé durant la compétition, affirmant avoir entendu que le Ballon d'Or français méritait une place sur le banc.

« On a même entendu que Dembélé avait sa place sur le banc… Ouais, c'est bon les gars… C'est bon. »

Une manière de dénoncer, selon lui, certaines analyses médiatiques autour des performances des internationaux français.

Booba, jamais loin des débats sportifs

Ce n'est pas la première fois que Booba commente l'actualité du football. Le rappeur n'hésite régulièrement pas à donner son avis sur les performances des joueurs, des clubs ou de l'équipe de France, quitte à créer la polémique.

Cette nouvelle sortie s'inscrit dans cette habitude. Comme souvent avec le fondateur du 92i, ses déclarations divisent : certains saluent son franc-parler, tandis que d'autres jugent ses critiques excessives. Une chose est sûre, Booba continue de faire parler de lui, même lorsqu'il s'agit de football.