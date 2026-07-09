Jeremstar porte plainte après Les Ardentes et son clash contre Booba

Après un passage lors du festival Les Ardentes pendant lequel il a fait le buzz en attaquant Booba, l'influenceur Jeremstar se retrouve à porter plainte après avoir reçu des "vagues de haine" en ligne.

C'est l'histoire qui secoue le rap français depuis plusieurs jours dorénavant : Booba a annulé sa venue aux Ardentes, très peu de temps avant le début de l'évènement (à peine deux semaines apparemment). Et alors que certains de ses adversaires mentionnent le fait qu'il avait peur de croiser Rohff ou Kaaris, ou de se frotter à un public peu réceptif après les ventes timides réalisées par "Blanco Nemesis", Kopp, lui, avait annoncé qu'il refusait de venir pour ne pas se mélanger aux influenceurs comme Jeremstar et Anyme. Ces derniers ont répliqué avec du troll et quelques insultes, mais maintenant, c'est Jeremstar qui a décidé de porter plainte.

L'influenceur a en effet annoncé via une vidéo postée sur son compte Instagram qu'il allait déposé une dizaine de plaintes, après avoir reçu des propos haineux en très grand nombre dans son commentaire. Des propos qu'il lie directement à l'annulation de Booba, qui aurait "fait des stories assez hard" à son égard et à l'égard d'Anyme. Des stories qui auraient déclenché une véritable "vague de haine" de la part de personnes homophobes, pour lesquelles il a décidé de porter plainte.

Une décision qu'on trouve assez bonne ici, car l'homophobie est un délit puni par la loi en France, au même titre que le racisme par exemple, et malheureusement les paroles discriminantes se sentent de plus en plus libres ces dernières années... Par contre, on met sérieusement en doute le rapport de tout ça avec Booba. Evidemment, les stories du Duc ont pu "alerter" certains esprits malveillants qui se sont servis de ça comme prétexte pour attaquer l'influenceur.

Mais jusqu'à preuve du contraire, B2O n'a tenu aucun propos homophobes dans les stories diffusées contre l'influenceur. De plus, Jeremstar a choisi de troller, par plusieurs procédés assez malaisants, après l'annonce officielle de l'annulation de Kopp. On se rappelle notamment d'un rap de très mauvais goût, mais aussi du chant "et Booba la salope", bien poussé par les influenceurs lors des Ardentes.

Au lieu de se rouler dans la merde en faisant des clashs de gamins pour faire du buzz autour du drame, il y avait peut-être plus intelligent/constructif à faire, de la part de Booba comme de Jeremstar ou d'Anyme...